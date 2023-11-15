Россию впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО, – Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 15 ноября сообщил, что впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Украинский лидер приветствовал это решение.
Украинский лидер подчеркнул, что эпоха российского влияния окончилась. Это – правильно.
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Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это верно: российским террористам не место во главе важных интернациональных организаций. Международная роль России будет только ослабевать,
– подчеркнул Зеленский.
Как отреагировал Ермак
Андрей Ермак подчеркнул, что это решение – очень важное. Россия не раз атаковала в украинских городах и селах, в частности, исторические здания, объекты из охранной зоны ЮНЕСКО. Глава Офиса Президента подчеркнул, что террористам нет места в современном цивилизованном мире.
Россия атакует объекты из охранной зоны ЮНЕСКО – последние новости
Россия атакует объекты из охранной зоны ЮНЕСКО. В частности, это произошло во время удара по Одессе. Тогда пострадали:
- Воронцовский дворец;
- Дом Марини, Ашкинази;
- Дом Серато и Верани;
- Дом прибыльный Лерхе;
- Дом Зонтага;
- Дворец (объем фасадного здания);
- Дворец Лопухина, Ралли, гостиница "Лондонская";
- Дом Золотарева, Масса.
Также российские террористы обстреляли исторический центр Львова.