Россия – это сплошной современный фашизм, – Данилов о перспективах Путина и заседании ставки

Секретарь СНБО подтвердил, что на очередном заседании украинские командиры обсуждали вопросы возможного нападения на Беларусь. Также он оценил, что ожидает Россию в ближайшей перспективе.

Уже всем очевидно, что проигрыш России, которая представляет себя всесильной, рано или поздно произойдет. Путина ожидает такой конец, как в свое время Гитлера. Об этом подробно в эфире национального телемарафона рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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ВСУ готовятся ко всему, но Путина точно ожидает конец Гитлера

Во время своего включения чиновник вспомнил о заседании ставки верховного Главнокомандующего, которое состоялось в воскресенье, 18 декабря. Он заверил, что вопрос Беларуси был на повестке дня и Вооруженные Силы готовятся к разным сценариям развития событий на северной границе.

Однако большая часть речи Данилова была посвящена тому, каковы перспективы у российского диктатора и в целом государства-террористки, что, к сожалению, является нашей соседкой. Секретарь подчеркнул, что во время Второй мировой войны мир объединился перед угрозами со стороны нацистской Германии, поборов ее в конце концов. И сейчас все цивилизованные государства мира борются с российской агрессией. Поэтому, очевидно, Путину следует готовиться к концу, какой был у Гитлера.

Гитлер совместно с людьми, которые считали, что нужно захватить весь мир, был просто уничтожен. Немцы как народ несут вину за эти события. Сейчас есть такая же ситуация. Россия – это сплошной современный фашизм,

– констатировал чиновник.

Кроме того, он подчеркнул, что наше государство не самостоятельно противостоит захватчикам. Однако, к сожалению, целую Европу мы защищаем на собственной территории ценой жизней многих людей.

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Украина хочет закончить войну, однако ВСУ нужно для этого больше оружия

Также Данилов сказал, что наша страна делает все, чтобы эта война закончилась как можно скорее. В частности, он подчеркнул, что в этом нам помогает западное вооружение, которого, кстати, нет в достаточном количестве.

Хотелось бы нам иметь больше помощи? Конечно, мы бы очень хотели закончить эту войну, но те или иные обстоятельства не позволяют нам получить необходимое количество вооружения,

– прокомментировал секретарь СНБО.

Напомним слова спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко, который сказал, что ВСУ до сих пор не получили ни одного оружия по ленд-лизу. По его словам, Соединенные Штаты не используют эту программу, чтобы сэкономить деньги Киева.