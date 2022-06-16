Россию перестали бояться, – политолог прокомментировал согласование "Райштайна-3"

После встречи "Рамштайн-3" стало известно, что Украине разные государства предоставят дополнительное тяжелое вооружение. Эксперты отмечают, что Запад наконец-то перестал бояться Россию.

Об этом 24 каналу сказал политолог Тарас Семенюк. По его словам, Украина показала, что она не сдается, поэтому у европейских лидеров уже нет выхода и не могут просто сидеть и молчать.

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Политолог говорит, что они начали процесс еще с первого "Рамштайна", когда согласовали предоставлять Украине оружие.

Вот и произошел этот надлом в ЕС, что Россию перестали бояться. Да, есть, конечно, и движения от лоббистов, но это уже не то, когда Европа искала компромисс и выражала обеспокоенность,

– отметил Семенюк.

Он подчеркнул, что уже никто из европейских лидеров обеспокоенности не выражает.

"Уже идет дискуссия о том, что замедлились поставки оружия и как их ускорить и увеличить количество того, что мы сейчас получаем", - добавил политолог.

Результаты встречи "Рамштайн-3": коротко

15 июня на встрече "Рамштайна-3" министры обсудили поддержку Украины в войне с Россией. Ключевой задачей было удовлетворение неотложных потребностей государства в борьбе с агрессором.

Так, стало известно, что США значительно увеличит помощь . В нее войдут 155-миллиметровые пушки, ракетные системы HIMARS, противокорабельные системы "Гарпун".

В то же время, Словакия предоставит вертолеты, Германия – реактивные системы залпового огня, а Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию.

Также к встрече в формате "Рамштайн" впервые присоединились Грузия, Молдова и Эквадор. Добавим, что после последней встречи в формате "Рамштайн" в Киев приехали Макрон, Шольц и Драги, чтобы помочь Украине и выразить поддержку.

Отметим, что первая встреча , к которой присоединились 40 стран, прошла 26 апреля в Германии. По ее результатам, Украина решила предоставить оборудование для самообороны на общую сумму более 5 миллиардов долларов.

Вторая онлайн-встреча "Рамштайн-2" прошла 23 мая. К ней присоединились представители еще 4 стран мира.

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