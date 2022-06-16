Про це 24 каналу сказав політолог Тарас Семенюк. За його словами, Україна показала, що вона не здається, тож європейські лідери вже не мають виходу і не можуть просто сидіти та мовчати.

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Політолог каже, що тому вони розпочали процес ще з першого "Рамштайну", коли узгодили надавати Україні зброю.

От і стався цей надлом у ЄС, що Росію перестали боятися. Так, є, звичайно, і рухи від лобістів, але це вже не те, коли Європа шукала компроміс і висловлювала стурбованість,

– зазначив Семенюк.

Він наголосив, що вже ніхто з європейських лідерів стурбованості не висловлює.

"Вже просто йде дискусія про те, що сповільнилися поставки зброї і як їх пришвидшити та збільшити кількість того, що ми зараз отримуємо", – додав політолог.

Результати зустрічі "Рамштайн-3": коротко

15 червня на зустрічі "Рамштайн-3" міністри обговорили підтримку України у війні з Росією. Ключовим завданням було задоволення нагальних потреб держави у боротьбі з агресором.

Так, стало відомо, що США значно збільшить допомогу. До неї увійдуть 155-міліметрові гармати, ракетні системи HIMARS, протикорабельні системи "Гарпун" тощо.

Водночас Словаччина надасть гелікоптери, Німеччина – реактивні системи залпового вогню, а Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.

Також до зустрічі у форматі "Рамштайн" вперше долучилися Грузія, Молдова й Еквадор. Додамо, що після останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" до Києва приїхали Макрон, Шольц та Драгі, щоб допомога Україні та висловити підтримку.

Зазначимо, що перша зустріч, до якої приєдналися 40 країн, відбулася 26 квітня у Німеччині. За її результатами, Україні вирішили надати обладнання для самооборони на загальну суму понад 5 мільярдів доларів.

Друга онлайн-зустріч "Рамштайн-2" відбулася 23 травня. До неї долучилися представники ще 4 країн світу.

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