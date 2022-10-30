Россию "поставили в известность": в ООН разрешили движение зерновым коридором на 31 октября

Украина, Турция и ООН договорились о движении зерновозов на 31 октября Ранее Россия заявила, что останавливает "зерновое соглашение" из-за взрывов в Севастополе.

Страны согласовали движение 16 кораблей по зерновому коридору в Черном море. Такое решение было достигнуто 30 октября.

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12 кораблей будут двигаться на выход, а 4 – на вход. В настоящее время зерновозы находятся в территориальных водах Турции. Они застряли там после того, как Кремль решил приостановить действие соглашения.

Добавим, что Украина, Турция и ООН согласились провести инспекции 40 кораблей, которые должны отправиться. Россию об этом также известили.

Согласно процедурам все участники координируют работу со своими военными и другими соответствующими органами, чтобы обеспечить безопасный проход коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы,

– отметили в ООН.

Как отреагировали в России

Пока официальной реакции Кремля на эту информацию нет. Однако российские СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что "одобренные без России решения ни к чему не обязывают". Что это значит – неизвестно. Пропагандисты предполагают, что Кремль:

будет пропускать корабли после своих заявлений о приостановлении сделки;

или "одобрит меры", чтобы заблокировать движение зерновозов.

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Почему Россия остановила "зерновое соглашение"

Утром 29 октября в бухте в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. В результате этого российские корабли получили повреждения. К слову, среди них может быть и флагман Черноморского флота "Адмирал Макаров".

Оккупанты сразу обвинили во всем Украину и даже нашли какие-то "доказательства". Поэтому Кремль сообщил, что останавливает действие "зернового соглашения". Из-за этого 30 октября движение зерновозов было заблокировано.

Добавим, что россияне неоднократно угрожали расторжением сделки и искали для этого различные поводы. Например, Владимир Путин придумывал байки о том, что взрывчатку на Крымский мост подвез зерновоз. Потому, мол, "зерновое соглашение" нужно отменить.

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