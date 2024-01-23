Если оккупанты будут продолжать терять столько же техники, сколько сейчас, то уже через несколько месяцев столкнутся с серьезным дефицитом. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран русско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Он, однако, добавил, что проблемы с живой силой в России не столь серьезны, ведь ее постоянно восстанавливают благодаря скрытой мобилизации.
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Потери россиян больше их возможностей
Британская разведка писала о том, что россияне действительно активнее наступают, однако при этом понесут больше потерь. Нельзя сказать, что попытки оккупантов не имеют результатов – иногда им действительно удается захватывать новые территории.
Линия фронта не стационарна, она меняется. Россияне сообщают о любом населенном пункте, даже если там 4 здания, как о "большой победе". Мы же наоборот, если продвинулись на 100-200 метров, об этом не так рассказываем. Эти сообщения для россиян больше для моральной поддержки,
– заметил Алексей Гетьман.
Потери оккупантов пока удается восполнять, возможности, у них есть. Кроме того, после так называемых "выборов" президента в России могут усилить мобилизацию. Зато больше сложностей у них есть с техникой.
"Нельзя сказать, что у них есть серьезные проблемы с артиллерийскими снарядами или с тяжелой техникой. Но то количество, которое может производить их ВПК, меньше, чем их потери на поле боя. Это отрицательный баланс, и рано или поздно у них начнутся проблемы", – подчеркнул майор запаса.
Силы обороны уничтожают примерно вдвое больше танков, чем оккупанты могут поставить, как из складов, так и из собственного производства. По словам Гетьмана, есть расчеты, согласно которым при таких темпах потерь уже к лету у россиян начнется дефицит тяжелой техники. И если Россия договаривается с союзниками о покупку ракет и снарядов, то танки или БМП им просто негде взять.
Актуальные потери россиян в войне
С начала полномасштабного вторжения, российская армия уменьшилась уже на 376 860 тысяч оккупантов. 800 из них Вооруженные Силы Украины были уничтожены за сутки 21 января.
Не меньше потери захватчиков в технике. Так по состоянию на 22 января россияне потеряли:
- танков – 6 192 (+11),
- боевых бронированных машин – 11 489 (+23),
- артиллерийских систем – 8 896 (+21),
- РСЗО – 968 (+0),
- средств ПВО – 657 (+2),
- самолетов – 331 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 6 961 (+25),
- крылатых ракет – 1 819 (+1),
- кораблей/катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 891 (+29),
- специальной техники – 1397 (+5).