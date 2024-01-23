Якщо окупанти продовжуватимуть втрачати стільки ж техніки, скільки зараз, то вже через кілька місяців зіткнуться з серйозним дефіцитом. Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Він, однак додав, що проблем із живою силою в Росії не такі серйозні, адже її постійно поновлюють завдяки прихованій мобілізації.

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Втрати росіян більші за їхні можливості

Британська розвідка писала про те, що росіяни справді активніше наступають, однак при цьому зазнають більше втрат. Не можна сказати, що спроби окупантів не мають результатів – іноді їм справді вдається захоплювати нові території.

Лінія фронту не стаціонарна, вона змінюється. Росіяни повідомляють про будь-який населений пункт, навіть якщо там 4 будівлі, як про "велику перемогу". Ми ж навпаки, якщо просунулись на 100 – 200 метрів, про це не так розповідаємо. Ці повідомлення для росіян більше для моральної підтримки,

– зауважив Олексій Гетьман.

Втрати окупантів поки вдається поповнювати, можливості, у них є. Крім того, після так званих "виборів" президента, у Росії можуть посилити мобілізацію. Натомість більше складнощів у них є з технікою.

"Не можна сказати, що у них є серйозні проблеми з артилерійськими снарядами чи з важкою технікою. Але та кількість, яку може виробляти їхній ВПК, менша, ніж їхні втрати на полі бою. Це від'ємний баланс, і рано чи пізно у них розпочнуться проблеми", – наголосив майор запасу.

Сили оборони нищать приблизно вдвічі більше танків, ніж окупанти можуть поставити, як зі складів, так і з власного виробництва. За словами Гетьмана, є розрахунки, згідно з якими, за таких темпів втрат вже до літа в росіян почнеться дефіцит важкої техніки. І якщо Росія домовляється з союзниками про купівлю ракет та снарядів, то танки чи БМП їм просто не буде де взяти.

Актуальні втрати росіян у війні

З початку повномасштабного вторгнення, російська армія зменшилась уже на 376 860 тисяч окупантів. 800 з них Збройні Сили України знищили за добу 21 січня.

Не меншими є втрати загарбників у техніці. Так станом на 22 січня росіяни втратили: