Худшее впереди, – Данилов спрогнозировал будущее России

В России уже началась катастрофа, однако худшее всего – впереди. Стране-агрессору прогнозируют поражение и распад.

Такое мнение высказал секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов в соцсети. По его словам, именно Владимир Путин спрогнозировал "наибольшую геополитическую катастрофу".

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"Худшее для России впереди"

Данилов вспомнил, как русский диктатор назвал распад СССР "величайшей геополитической катастрофой" XX века. Такое заявление Путин сделал в 2005 году во время ежегодного обращения в Федеральное собрание. Данилов считает, что тогда российский президент спрогнозировал будущее.

С началом полномасштабной войны Россию ждет только одно – поражение, распад, трибунал, контрибуции.

"Самая большая геополитическая катастрофа", о которой говорил Путин, оказалась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для России происходит сейчас, и хуже всего впереди – поражение, распад, суд, контрибуция. Все будет Украина!

– заявил Данилов.

Подоляк прогнозирует гражданскую войну в России

Россияне уже сталкиваются с проблемой из-за захватнической войны, которую начал их диктатор. Однако сейчас они только бытового характера. Советник ОПУ Михаил Подоляк заявил, что в будущем у России может начаться настоящая гражданская война.

По его словам, процесс внутреннего распада России вполне естественен, а потому война может перекинуться и на них. Подоляк считает, что воевать начнут разные кланы и банды.

"Возможно, Россия будет просить ввести миротворческий контингент, чтобы сохраниться в пределах 1-2-3 Садового кольца, чтобы их не убили свои же. И, возможно, господин Буданов, как человек с достаточно глубинной гуманистической составляющей, предложит им миротворческие услуги", – отметил советник главы ОПУ.

Россия пытается шантажировать мир распадом

В марте российский диктатор публично стал говорить, что Россия может разделиться на разные части. По мнению политолога, Путин пытается этим шантажировать Запад.

"Типа, а что там вы будете делать с десятками разных частей. А нам этого не надо... Но эта "тушка" должна быть разделена. Она слишком агрессивна, чтобы быть в клубе гражданских, нормальных государств", – комментирует заявления российского диктатора политолог.