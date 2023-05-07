Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов у соцмережі. За його словами, саме Владімір Путін спрогнозував "найбільшу геополітичну катастрофу".

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"Найгірше для Росії попереду"

Данілов пригадав, як російський диктатор назвав розпад СРСР "найбільшою геополітичною катастрофою" XX століття. Таку заяву Путін зробив у 2005 році під час щорічного звернення до Федеральних зборів. Данілов вважає, що саме тоді російський президент спрогнозував майбутнє.

З початком повномасштабної війни Росію чекає лише одне – поразка, розпад, суд, контрибуції.

"Найбільша геополітична катастрофа", про яку казав Путін, виявилась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для Росії відбувається зараз, і найгірше попереду – поразка, розпад, суд, контрибуції. Все буде Україна!

– заявив Данілов.

Подоляк прогнозує громадянську війну в Росії

Росіяни вже стикаються з проблеми через загарбницьку війну, яку розпочав їхній диктатор. Проте нині вони лише побутового характеру. Радник ОПУ Михайло Подоляк заявив, що у майбутньому в Росії може розпочатися справжня громадянська війна.

За його словами, процес внутрішнього розпаду Росії є цілком природнім, а тому війна може перекинутися й на них. Подоляк вважає, що воювати почнуть різні клани та банди.

"Можливо, Росія буде просити ввести миротворчий контингент, щоб зберегтися в межах 1 – 2 – 3 Садового кільця, щоб їх не повбивали свої ж. І, можливо, пан Буданов, як людина з достатньо глибинною гуманістичною складовою, запропонує їм миротворчі послуги", – зазначив радник глави ОПУ.

Росія намагається шантажувати світ розпадом

У березні російський диктатор публічно почав говорити, що Росія може розділитися на різні частини. На думку політолога, Путін намагається цим шантажувати Захід.

"Типу, а що там ви робитимете з десятками різних частин. А нам цього не треба... Але ця "тушка" має бути розділена. Вона занадто агресивна, щоб бути в клубі цивільних, нормальних держав", – коментує заяви російського диктатора політолог.