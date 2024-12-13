Путин столкнется с рядом проблем в 2025 году: кем из приспешников он уже начал жертвовать

В России дефицит рабочей силы. В целом не хватает более 5 миллионов человек, а в оборонной промышленности – 400 тысяч. Это может вызвать серьезные проблемы для страны-агрессора в 2025 году.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что пополнять нехватку рабочих рук в России некем. Она добавила, что когда-то это можно было делать, привлекая мигрантов, однако сейчас их стало меньше. Это связано с тем, что никто не хочет получать российские паспорта, ведь с ними людей сразу же отправляют на войну в Украину.

Смотрите также Самолетостроение в России переживает кризис: почему россиянам вскоре не на чем будет летать

Проблемы в России

Ольга Романова подчеркнула, что проблемы с нехваткой рабочей силы в оборонной промышленности связаны с тем, что, по правилам России, на работу туда берут только людей славянского происхождения. Таджиков и представителей других нацменьшинств привлекают к менее ответственной работе. Они работают преимущественно таксистами или уборщиками.

Но сейчас поток гастарбайтеров почти прекратился, ведь люди едут за гражданством, однако как только они его получают, то едут на войну. Поэтому эту проблему никак не решить,

– сказала она.

Глава благотворительного фонда отметила, что 2024 год станет последним относительно удачным годом для российской экономики.

Федеральным судьям в России начали платить меньше. Власти сократили их надбавки на 50%.

А это самоубийство, потому что судьи являются основой власти Путина, ведь они охраняют кремлевский режим. Если уж жертвуют их благосостоянием и лояльностью, то в 2025 году Путин столкнется с неотвратимыми инфляцией, дефицитом рабочей силы и полной изоляцией России,

– отметила Романова.

Она также подчеркнула, что санкции против страны-агрессора работают медленно, однако они все же имеют серьезное влияние на общую ситуацию.

К слову, послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России, направленный на усиление давления из-за ее войны в Украине. Пакет расширяет список лиц, компаний и организаций, на которые наложены ограничения, а также предусматривает меры против российского "теневого флота" и фирм, обходящих экспортные ограничения.