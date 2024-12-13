Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зазначивши, що поповнювати нестачу робочих рук у Росії немає ким. Вона додала, що колись це можна було робити, залучаючи мігрантів, проте зараз їх стало менше. Це пов'язано із тим, що ніхто не хоче отримувати російські паспорти, адже з ними людей одразу ж відправляють на війну в Україну.

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Проблеми у Росії

Ольга Романова підкреслила, що проблеми із нестачею робочої сили в оборонній промисловості пов'язані із тим, що, за правилами Росії, на роботу туди беруть лише людей слов'янського походження. Таджиків та представників інших нацменшин залучають до менш відповідальної роботи. Вони працюють переважно таксистами чи прибиральниками.

Але зараз потік гастарбайтерів майже припинився, адже люди їдуть за громадянством, проте як тільки вони його отримують, то їдуть на війну. Тому цю проблему ніяк не вирішити,

– сказала вона.

Голова благодійного фонду зауважила, що 2024 рік стане останнім відносно вдалим роком для російської економіки.

Федеральним суддям у Росії почали платити менше. Влада скоротила їхні надбавки на 50%.

А це самогубство, бо судді є основою влади Путіна, адже вони охороняють кремлівський режим. Якщо вже жертвують їхнім добробутом та лояльністю, то у 2025 році Путін зіштовхнеться з невідворотними інфляцією, дефіцитом робочої сили та повною ізоляцією Росії,

– зауважила Романова.

Вона також підкреслила, що санкції проти країни-агресорки працюють повільно, однак вони все ж мають серйозний вплив на загальну ситуацію.

До слова, посли країн ЄС узгодили 15-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на посилення тиску через її війну в Україні. Пакет розширює список осіб, компаній і організацій, на які накладено обмеження, а також передбачає заходи проти російського "тіньового флоту" та фірм, що обходять експортні обмеження.