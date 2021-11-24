Рост числа больных самый высокий в мире: Словакия готовится к локдауну из-за COVID-19

24 ноября 2021 , 16:19
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Источник:

aktuality.sk

Правительство соседней Словакии на заседании может ввести краткосрочный локдаун. В стране обнаружили самый высокий ежедневный рост новых инфицированных коронавирусом.

За последние сутки, 23 ноября, в Словакии обнаружили более 11 тысяч новых заражений. В стране с 5,5-миллионным населением рост инфицирования коронавирусом на душу населения является самым высоким в мире.

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Автор: Олег Терещенко