Рост числа больных самый высокий в мире: Словакия готовится к локдауну из-за COVID-19

Правительство соседней Словакии на заседании может ввести краткосрочный локдаун. В стране обнаружили самый высокий ежедневный рост новых инфицированных коронавирусом.

За последние сутки, 23 ноября, в Словакии обнаружили более 11 тысяч новых заражений. В стране с 5,5-миллионным населением рост инфицирования коронавирусом на душу населения является самым высоким в мире.

Европу накрыли массовые антивакцинаторские протесты: кто стоит за беспорядками

Ситуация с коронавирусом в Европе

По прогнозу ВОЗ в Европе к марту от осложнений коронавируса могут умереть еще 500 тысяч человек. Людей призывают быть ответственными – вакцинироваться и носить маски.

За полтора года пандемии в Германии зафиксировали самую большую вспышку коронавируса. Канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что необходим более жесткий карантин.

На территории Австрии власти объявили локдаун из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса. Он продлится максимум 20 дней.

Коронавирус в Словакии и Украине