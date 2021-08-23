Ростелеком и российские СМИ: Украина ввела новые санкции против пропагандистов Кремля

23 августа 2021 , 08:35
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Источник:

сайт Президента Украины

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым ранее наложили санкции на ряд российских СМИ и главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

Решение ввести ограничения против российских компаний и СМИ приняли на заседание СНБО 20 августа.

Важно Зеленский ввел в действие санкции против главаря боевиков Пушилина и нардепа Деркача

В санкционном списке Украины оказались:

  • Ростелеком,
  • vedomosti.ru,
  • mk.ru,
  • "Новінфо",
  • "ТРК-3",
  • "Бизнес ньюз медиа",
  • "Фонд изучения исторической перспективы",
  • Ассоциация благотворительной помощи "взаимопомощь",
  • "Наше завтра",
  • "Лайт-принт",
  • "Анна-ньюс",
  • "Народные новости",
  • "Версия".

Какие ограничения будут действовать против них

Санкции Украины предусматривают не только блокирование активов на нашей территории, но и другие ограничительные меры, в частности:

  • ограничение торговых операций,
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины,
  • ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования,
  • блокировка интернет-провайдерами доступа к вебресурсам, в том числе и к их поддоменам.

Также президент Зеленский ввел в действие санкцию против:

  • Дениса Пушилина;
  • Антона Симоненко;
  • Петра Журавля;
  • Андрея Телиженко;
  • Дмитрий Ковальчука;
  • Констянтина Килимника.
Обратите внимание! Заседание СНБО 20 августа было достаточно эффективным. Тогда Украина ввела ограничения против главного редактора "Страна.UA" Игоря Гужвы, пропагандистов Ольги и Анатолия Шариев. Владимир Зеленский сразу после заседания СНБО подписал указ, который вводит в действие ограничительные меры.

Россия возмутилась ограничениями против ее пропагандистов в Украине и тоже ввела новые санкции против украинских политиков. В санкционный список Кремля попали более 70 украинцев, в том числе:

  • секретарь СНБО Алексей Данилов;
  • глава МИД Украины Дмитрий Кулеба;
  • первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова;
  • советник министра энергетики Елена Зеркаль;
  • бывший "слуга" и депутат Верховной рады Александр Дубинский;
  • уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Но ни Данилов, ни Кулеба не переживают из-за ограничений России. Даже наоборот – секретарь СНБО назвал их высшим знаком отличия.

Автор: Альона Захарова