Ростелеком и российские СМИ: Украина ввела новые санкции против пропагандистов Кремля

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым ранее наложили санкции на ряд российских СМИ и главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

Решение ввести ограничения против российских компаний и СМИ приняли на заседание СНБО 20 августа.

Важно Зеленский ввел в действие санкции против главаря боевиков Пушилина и нардепа Деркача

В санкционном списке Украины оказались:

Ростелеком,

vedomosti.ru,

mk.ru,

"Новінфо",

"ТРК-3",

"Бизнес ньюз медиа",

"Фонд изучения исторической перспективы",

Ассоциация благотворительной помощи "взаимопомощь",

"Наше завтра",

"Лайт-принт",

"Анна-ньюс",

"Народные новости",

"Версия".

Какие ограничения будут действовать против них

Санкции Украины предусматривают не только блокирование активов на нашей территории, но и другие ограничительные меры, в частности:

ограничение торговых операций,

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины,

ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования,

блокировка интернет-провайдерами доступа к вебресурсам, в том числе и к их поддоменам.

Также президент Зеленский ввел в действие санкцию против:

Дениса Пушилина;

Антона Симоненко;

Петра Журавля;

Андрея Телиженко;

Дмитрий Ковальчука;

Констянтина Килимника.

Заседание СНБО 20 августа было достаточно эффективным. Тогда Украина ввела ограничения против главного редактора "Страна.UA" Игоря Гужвы, пропагандистов Ольги и Анатолия Шариев. Владимир Зеленский сразу после заседания СНБО подписал указ , который вводит в действие ограничительные меры.

Россия возмутилась ограничениями против ее пропагандистов в Украине и тоже ввела новые санкции против украинских политиков. В санкционный список Кремля попали более 70 украинцев, в том числе:

секретарь СНБО Алексей Данилов;

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба;

первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова;

советник министра энергетики Елена Зеркаль;

бывший "слуга" и депутат Верховной рады Александр Дубинский;

уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Но ни Данилов, ни Кулеба не переживают из-за ограничений России. Даже наоборот – секретарь СНБО назвал их высшим знаком отличия.