Экс-прокурора, устроившего громкую свадьбу во Львове, объявили в розыск

В начале октября 2023 года во Львове сыграли помпезную свадьбу экс-прокурор и бывшая работница ГБР. Стало известно, что полиция объявила в розыск жениха пышного "гуляния" Ростислава Ильницкого.

Ростислав Ильницкий разыскивает Яворивский отдел полиции по статье о подделке документов.

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Розыск Ильницкого

В четверг, 21 декабря, стало известно о том, что полиция объявила в розыск бывшего прокурора, 31-летнего Ростислава Ильницкого. Информация о розыске обнародована на сайте Министерства внутренних дел.

Мужчину подозревают в подделке и использовании поддельных документов. На сайте МВД отмечено, что дата исчезновения Ростислава Ильницкого – 1 декабря.

Издание Lviv.media, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах отмечает, что речь идет о подделке документов для выезда за границу.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – ограничение свободы до двух лет.

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