СБУ задержала скандального львовского экс-прокурора Ильницкого и его тещу-адвоката, – СМИ

Скандального львовского экс-прокурора Ростислава Ильницкого и его тещу адвоката Богдану Москву задержала СБУ. Их подозревают в получении взятки за уклонение от мобилизации.

Это журналистам подтвердили в Службе безопасности Украины. Отметили, что детали сообщат позже.

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Ростислав Ильницкий и Богдана Москва задержаны

Предварительно, Ростислава Ильницкого и Богдану Москву подозревают в организации схемы для уклонистов.

По данным СМИ, правоохранители задержали адвоката "на горячем" после получения от потенциального уклониста 3500 долларов за решение вопроса об установлении ему группы инвалидности.

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Краткая справка. В октябре 2023 года разгорелся скандал вокруг роскошной свадьбы бывшего прокурора с экс-сотрудницей ГБР Роксоланой Москвой.

В декабре Ильницкого объявили в розыск по подозрению в подделке и использовании поддельных документов для выезда за границу.