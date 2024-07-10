Слышно работу ПВО и автоматные очереди: в Ростове пишут о "массированной атаке беспилотниками"

В Ростове 10 июля была неспокойная ночь. Местные писали о "массированной атаке неизвестными беспилотниками".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Кроме того, очевидцы писали и о работе печально известной российской противовоздушной обороны, передает 24 Канал.

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Что известно об "атаке беспилотниками" на Ростов

Российские пропагандисты пишут, что жители Ростова сообщают в чатах, что в городе звучат автоматные очереди и взрывы. Оккупанты утверждают, что по воздушным целям работает российская ПВО.

В Ростове писали об автоматных очередях и работе ПВО: смотрите видео

До этого в Ростовской области было объявлено опасность, связанную с беспилотниками. Однако пока официальной информации относительно атаки не поступало.

На Ростов могли лететь какие-то неизвестные беспилотники: смотрите видео

Впоследствии писали, что в Ростове работают различные виды вооружения по беспилотникам. В сети появляется все больше видео с громкими звуками в российском городе.

В Ростове ночью было громко: смотрите видео

Также россияне писали, что активную стрельбу было слышно на север и на запад от города. По данным оккупантов, на подлете к городу было якобы сбито уже несколько воздушных целей.

Жители Ростова также писали, что взрывы "то затихали, то раздавались снова".

К слову, Минэнерго России сообщило, что в Ростовской области 9 июля без света было более 226 тысяч потребителей. Отключения были связаны с последними атаками на электроподстанции.

Известно, что СБУ и ГУР атаковали электроподстанцию на 500 киловатт в Ростовской области. Об этом также открыто заявлял и местный губернатор Василий Голубев.