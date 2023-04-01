"Хлопок" посетил Ростов: россияне услышали мощный взрыв
Вечером 1 апреля в российском городе Ростов-на-Дону раздался сильный взрыв. Случилось это примерно в 21:18.
Информацию о взрыве распространяют российские телеграммы-каналы. Что именно стало причиной громкого звука – пока не сообщают.
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Судя по записям видеокамер, грохот раздался в 21:18. На земле ощутили ударную волну. Некоторые очевидцы сообщают о дальнейшем гуле реактивных двигателей. Власти официально никак не прокомментировали эту информацию.
Кроме того, местные телеграмм-каналы сообщают, что взрывы слышны в городе Новочеркасске, что в 40 километрах от Ростова.
"Хлопок" посетил Ростов: смотрите видео
Добавим, что раньше в Ростове загорелось здание пограничной службы ФСБ. Погибли, вероятно, 4 человека. СМИ предполагают, что это результат "блестящей" деятельности самих физлиц.
Взрывы в России: последние новости
- В Ростове-на-Дону 29 марта было громко – жители слышали звук, похожий на взрыв. Однако российские власти снова рассказывают сказки о переходе "самолета" на "гиперзвук". Россияне сразу начали разгонять панику в сети. Писали, что в одной части города дрожали стекла, а на Левом берегу сработала сигнализация у машин.
- В воскресенье, 26 марта, в Тульской области России произошли взрывы, в результате чего образовалась глубокая воронка и пострадали несколько жилых домов. Подобные инциденты происходили в других городах враждебного государства и на оккупированных территориях.