В Ростове произошел мощный взрыв в доме: оккупант взорвал гранату

В российском Ростове-на-Дону произошел взрыв в жилом доме. Как оказалось, вернувшийся с войны в Украине оккупант взорвал гранату в квартире.

В результате взрыва есть пострадавший. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о взрыве в Ростове

Как пишут росСМИ, в Ростове-на-Дону произошел взрыв в жилом доме. Так, оккупант вернулся с войны в Украине и взорвал гранату в квартире.

По словам местных жителей, пострадал вернувшийся с войны уроженец Анапы. Он временно снял квартиру и планировал позже поехать к родным. Однако сегодня, 26 июля, мужчина выпил и "не справился с оружием".

Отмечается, что оккупанта увезла скорая. По данным пропагандистов, ему оторвало палец. Кстати, в его квартире обнаружили еще четыре гранаты.

Что происходит в Ростове после взрыва: смотрите видео

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