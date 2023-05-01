Путин хочет легкой смерти: какой вред он нанес России и готов ли его кто-то "убрать"

Владимир Путин в ожидании контрнаступления ВСУ увольняет генералов, руководивших оккупационными войсками в Украине. Это свидетельствует о панических настроениях в Кремле и полном непонимании, куда движется Россия.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель из Казахстана Арман Шураев. По его словам, российский диктатор больше всего боится предательства в своем окружении.

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Кланы выясняют отношения

Он заметил, что в России сложилась парадоксальная ситуация.

Законодательством там запрещены ЧВК. В то же время в стране-агрессоре можно увидеть плакаты с призывами идти в частные военные компании. Сейчас в России есть 7 или 8 ЧВК, и элиты под их прикрытием формируют под себя небольшие армии,

– объяснил Шураев.

Эти армии нужны российским элитам не для того, чтобы одерживать победу – они прекрасно понимают, что в Украине дни окупантов сочтены.

"ЧВК им нужны для того, чтобы завтра бороться за власть уже внутри России. Это больше похоже на выяснение отношений между кланами. И то, что не доделает ВСУ по развалу России, они доделают сами", – добавил он.

Последний год жизни

Общественный деятель отметил, что в то же время Путин постепенно привыкает к мысли, что это последний год его жизни.

Я не удивлюсь, если он в кармане держит ампулу с цианистым калием. И в первую очередь его волнует то, чтобы умереть без страданий и чтобы его смерть была легкой и быстрой. Ведь он прекрасно понимает, во что именно втянул Россию и что с ним сделают его ближайшие соратники,

– подчеркнул Шураев.

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Каждый генерал видит себя на троне

В стране-агрессоре с каждым днем обостряется конфронтация в элитах. И это будет война всех против всех. Однако у силового блока более выигрышные позиции, потому что он имеет административный, человеческий, военный ресурсы.

Каждый генерал в России сейчас видит себя на троне. История России – сплошная борьба за трон, интриги, заговоры,

– отметил собеседник.

Также мощной силой обладают олигархи, среди которых в последнее время было много "сливов".

"Сейчас они усиленно договариваются между собой. Возможно, даже организуют какой-то "общак", чтобы защитить свои ресурсы и активы, даже путем свержения и уничтожения Путина и других кремлевских руководителей", - предположил он.

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