Враг прикрывает ротацию в Бахмуте мощным артиллерийским огнем, – Череватый
За прошедшие сутки на Бахмутском направлении россияне обстреляли украинские позиции 452 раза. Сергей Череватый объяснил, что таким плотным огнем враг прикрывает ротацию своих войск в Бахмуте.
Об этом спикер Восточной группировки ВСУ заявил в эфире телемарафона. По его словам, украинские защитники и защитницы в Бахмуте достигли главного – истощили и заставили вагнеровцев бежать с бешеными потерями, сообщает 24 Канал.
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Ротацию в Бахмуте прикрывают огнем
За сутки на Бахмутском направлении не было ни одного боестолкновения, однако Череватый подчеркнул, что враг постоянно обстреливает позиции украинских военных, чтобы осуществить ротацию – вывести наемников ЧВК "Вагнера" и завести в город регулярное войско России. Кроме постоянных артиллерийских обстрелов, россияне совершают и авианалеты – за минувшие сутки зафиксировали 6 таких случаев.
Также спикер подчеркнул, что ВСУ контролируют высоты Бахмута, поэтому могут уничтожать россиян в городе. По словам Череватого, это фактически обесценивает важность для россиян занятых позиций в городе.
Мы не даем врагу спокойно проводить ротацию, наносим удары,
– заявил Череватый.
За прошедшие сутки на Бахмутском направлении уничтожили:
- 107 оккупантов, еще 126 – получили ранения;
- вражеский БМП;
- 7 орудий;
- САУ "Пион";
- 3 полевые склады с боеприпасами;
- 4 военных автомобиля.
Актуальные потери врага
Генштаб ВСУ обновил актуальные потери россиян в войне против Украины. Следует отметить, что цифры в отчете приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в зоне активных боевых действий сложно.
Согласно актуальной статистике по состоянию на 2 июня украинские защитники и защитницы ликвидировали:
- личного состава – 208 910 (+540);
- танков – 3819 (+15);
- боевых бронированных машин – 7490 (+12);
- артиллерийских систем – 3501 (+27);
- РСЗО – 575 (+0);
- средств ПВО – 335 (+2);
- самолетов – 313 (+0);
- вертолетов – 298 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3137 (+6);
- крылатых ракет – 1117 (+10);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 6267(28);
- специальной техники – 465 (+7).