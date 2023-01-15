Защитные сооружения и противотанковые рвы: как Ровенщина готовится к возможному наступлению из Беларуси

Военные эксперты предупреждают о новом возможном наступлении россиян со стороны Белоруссии. Однако местное население пограничных регионов серьезно настроено защищать родную землю.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. По его словам, жители ежедневно готовятся к обороне населенных пунктов области.

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Как укрепляют границу в Ровенской области

Коваль сообщил, что на севере области активно строят инженерные, фортификационные сооружения и роют противотанковые рвы.

Все 229 километров с Беларусью укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона, если власти Беларуси разрешат им начать наступление,

– говорится в сообщении.

Глава ОВА заверил, что у местного населения боевое настроение – люди готовы защищать свою территорию. По его словам, в Ровенской области живут люди, которые никому не позволят прийти в их дома, обидеть их детей, жен и матерей.

Местные жители ежедневно, как добровольцы, приходят рыть рвы против танков, помогают делать соответствующие ограждения и фортификационные сооружения. Есть и те, кто постоянно трудится даже в праздничные дни.

Почему россияне не пройдут

Кроме боевого населения есть еще и ВСУ, Территориальная оборона, пограничные войска и добровольческие формирования каждой из 64 территориальных общин нашего региона.

Стоит отметить, что добровольцы ровенских общин ежедневно проходят боевые согласия, оттачивают навыки стрельбы, тактику и стратегию войны в условиях их территорий.



"В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровенской области – это сплошные леса и болота. Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенщины превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт из стороны Беларуси", – сказал Коваль.



Он заверил, что Ровенщина готова к возможному наступлению, жители будут сражаться за нашу независимость.

Что известно об угрозе со стороны Беларуси