На Ровненщине комбайн сбил 8-летнего мальчика: у ребенка тяжелые травмы

На Ровненщине 8-летнего мальчика доставили в больницу с тяжелыми травмами. По предварительной информации, он попал под колеса комбайна.

Несчастный случай произошел в селе Верховск. Соответствующий вызов поступил к медикам на горячую линию 19 июля в 19:20. На место выехала бригада скорой помощи.

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Подробности об инциденте

Когда врачи прибыли по указанному адресу, мальчик лежал возле комбайна. Ребенок находился в сознании, но жаловался на боль в животе. При этом, чувствительность ног была сохранена.

Медики положили маленького пациента на щит, ввели ему обезболивающие препараты и транспортировали его машиной "скорой" в Ровненскую областную детскую больницу.

Другой несчастный случай на Ровненщине

В начале июля в селе Чудель 14-летний ребенок на велосипеде переезжал по понтонному мосту через реку. Колесо попало в щель, подросток упал.

Он перелетел через руль, а велосипед упал сверху. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. У мальчика осталась сестра, они были двойняшками и учились вместе в школе.

По словам местных чиновников, переправе, где произошла трагедия, уже около 20 лет. По мнению старосты села, она все еще в нормальном состоянии, но разрушается из-за дождей.

Предварительно у мальчика диагностировали закрытую тупую травму живота и подозрение на перелом костей таза. Об инциденте сообщили правоохранителям.