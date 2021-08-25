На Ровненщине микроавтобус наехал на отбойник: 2 пассажира погибли на месте – видео 18+

В Дубенском районе на Ровненщине, произошло смертельное ДТП. Автомобиль Renault Trafiс наехал на отбойник. В результате аварии 2 пассажира погибли.

Трагедия произошла 25 августа около 8:45 на автодороге Киев – Чоп, вблизи села Птича. Мужчины в микроавтобусе, родом из Прикарпатья, ехали в Ровно на работу.

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Что еще выяснила полиция

За рулем микроавтобуса находился 35-летний житель Ивано-Франковской области. На закругленном участке дороги он не справился с управлением и допустил наезд на отбойник. 35-ти и 36-летние жители Ивано-Франковска погибли на месте происшествия. Еще один пассажир, которому 36 лет, находится в реанимации – у него переломы ног и ключицы. Трое других участников ДТП получили незначительные травмы.

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Водитель не был пьян

Полиция уже начала досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. По предварительной информации, водитель микроавтобуса на момент совершения ДТП был трезв. Чтобы окончательно подтвердить это, у него взяли образцы крови. Его транспортное средство изъяли правоохранители. В настоящее время полиция продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.

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