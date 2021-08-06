На Ровненщине от лесовоза на ходу отлетела деталь и сломала плечо пешеходу

В селе Балашовка, на Ровненщине, от грузовика во время движения отлетела деталь. Она попала в 44-летнего пешехода и травмировал его.

Грузовик перевозил древесину. Однако выяснилось, что лесовоз не прошел необходимый техосмотр.

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На Ровненщине лесовоз травмировал пешехода

Инцидент произошел в селе Балашовка. Там у грузовика на ходу отлетела деталь из колеса. В результате она травмировала 44-летнего пешехода.

Мужчину госпитализировали с открытым переломом плеча. Врачи говорят, что ему повезло, что выжил. Часто в таких случаях пострадавших не удается спасти.

Предыдущие похожи инциденты на дороге

В июне 2021 года на Ровненщине, в Березном деталь от лесовоза влетела в пешехода. Тогда все закончилось трагически: мужчине оторвало руку. Медики не смогли его спасти.

А в 2020 году в селе Новоречица, что также на территории Ровненской области, деталь от колеса убила 11-летнюю девочку, которая стояла возле магазина. Во время движения грузовика, перевозившего древесину, отпало бортовое кольцо диска колеса.

В Балашовке у лесовоза на ходу отлетела деталь: смотрите карту