Шел вдоль путей: в Ровненской области под грузовым поездом погиб мужчина

10 февраля в Ровненской области произошел трагический случай. К сожалению, под грузовым поездом погиб мужчина.

Трагедия произошла вечером в селе Ивачково. На место оперативно прибыли медики и правоохранители.

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В Ровненской области под поездом погиб мужчина

Как стало известно, 52-летний и 49-летний мужчины решили поехать в Ровно, однако поезда уже не ездили. Поэтому они пошли вдоль путей в направлении города.

По словам не пострадавшего мужчины, в один момент он услышал, что приближается поезд. Однако его товарищ не успел среагировать. В результате от полученных травм он погиб на месте.

Теперь стражи порядка начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте. Все обстоятельства устанавливают.



Место, где произошла трагедия / фото полиции

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