"Не заметил": в Ровенской области отец насмерть сбил своего 1-летнего сына
Источник:Полиция Ровенщины
На Ровенщине горе-отец насмерть сбил своего годовалого сына. В то же время мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения.
Трагический случай произошел 18 июля в селе Залавье Сарненщины. Известно, что малыш скончался в больнице.
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В Ровенской области отец насмерть сбил своего сына
Так, 28-летний мужчина выезжал из гаража на авто задним ходом и не заметил своего годовалого сына. Мальчик получил серьезные травмы и, к сожалению, скончался в больнице.
После медицинского осмотра стало известно, что горе-родитель не находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам мужчины, когда он выходил, то сын был возле дома – в 20 метрах от гаража. Потому не ожидал, что мальчик туда подойдет.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Место, где произошла трагедия / фото полиции
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