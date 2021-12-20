В Ровненской области из-за скользкой дороги в ДТП столкнулись сразу 8 автомобилей
Источник:"Ровно Медиа"
На трассе Ровно – Луцк произошло масштабное ДТП. В аварию попали сразу 8 автомобилей. Как утверждают водители, причиной этого стала скользкая дорога.
В ДТП никто не погиб. Только двум людям понадобилась помощь медиков, но от госпитализации отказались.
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Как произошла авария
По словам инспектора патрульной полиции области Натальи Китюк, грузовик въехал в двигавшуюся впереди легковушку, а дальше произошла цепная реакция. В целом в ДТП попали 8 автомобилей.
По словам водителей, дорожное покрытие было скользким, они двигались медленно и с включенной аварийной сигнализацией. Предварительно, водитель грузовика не был внимательным, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасной скорости, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся впереди транспортным средством,
– сказала Китюк.
Движение транспорта на трассе было временно заблокировано. Патрульные составили протокол за совершение ДТП и будут составлять акт за ненадлежащее содержание дороги. Патрульные регулируют движение на этом участке и поочередно пропускают транспортные средства.
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Как вести водителя во время гололеда
- Управляя автомобилем в сложную погоду, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом.
- Учитывайте особенности и состояние автомобили, а также дорожного покрытия. Перенесите поездку на светлое время суток.
- Обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятный гололед. Избегайте любых рискованных маневров.
- Подготовьте свой автомобиль к зиме – смените летнюю резину на зимнюю.
- Не уезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды. Если в дальнюю дорогу необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.