Рождественское богослужение Епифаний проведет в Успенском соборе Лавры: оттуда выдворили УПЦ МП
Источник:Михаил Омелян
Богослужение по случаю Рождества Христова Митрополит Епифаний совершит в Успенском соборе Лавры. На это церковь получила соответствующее разрешение.
Божественную литургию Епифаний совершит 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Напомним, что Паша Мерседес и другие представители УПЦ не имеют доступа к украинским святыням.
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Как будет проходить служба
После получения соответствующего разрешения в ПЦУ решили сообщить верующим и общественности, что богослужение начнется в 9 часов утра.
Приглашаем украинских верующих к общей молитве. Просим следить за дополнительными объявлениями,
– говорится в сообщении.
Стоит добавить, что накануне министр культуры Александр Ткаченко четко дал понять, что аренду помещений Лавры для представителей вражеской епархии не продлят.
Вскоре даты празднования Рождества могут измениться, ведь главы УГКЦ и ПЦУ обсудили реформу церковного календаря. Предстоятели церквей создадут общую рабочую группу по изучению возможного перехода на новый календарь. Священники пришли к выводу, что разногласия между католическим и православным календарями приводят к трудностям перед Рождеством и Пасхой.
Что этому предшествовало
- Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, более известный как Паша "Мерседес", заявил, что с 1 января священнослужителей УПЦ МП могут лишить доступа к главным храмам лавры.
- Он на русском сообщил, что российских попов могут лишить доступа к лаврскому Успенскому собору и Трапезной церкви.
- Паша "Мерседес" записал к президенту 15-минутное видео, в котором жаловался на жизнь и на то, что УПЦ МП не получила письменного уведомления о прекращении аренды с 1 января и просил Владимира Зеленского "защитить" УПЦ МП.
- 1 декабря Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.
- В то же время Лавра не переходила к ПЦУ. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уточнил, что переход Лавры к ПЦУ не может быть мгновенным.
- Данилов отреагировал на нытье митрополита УПЦ Павла Лебедя, который просил Зеленского "защитить" церковь. Он отметил, что если священники действительно не имеют никакого отношения к России и хотят справедливости, то им нужно заявить, что Путин сатана.