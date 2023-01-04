Рождественское богослужение Епифаний проведет в Успенском соборе Лавры: оттуда выдворили УПЦ МП

Богослужение по случаю Рождества Христова Митрополит Епифаний совершит в Успенском соборе Лавры. На это церковь получила соответствующее разрешение.

Божественную литургию Епифаний совершит 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Напомним, что Паша Мерседес и другие представители УПЦ не имеют доступа к украинским святыням.

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Как будет проходить служба

После получения соответствующего разрешения в ПЦУ решили сообщить верующим и общественности, что богослужение начнется в 9 часов утра.

Приглашаем украинских верующих к общей молитве. Просим следить за дополнительными объявлениями,

– говорится в сообщении.

Стоит добавить, что накануне министр культуры Александр Ткаченко четко дал понять, что аренду помещений Лавры для представителей вражеской епархии не продлят.

Вскоре даты празднования Рождества могут измениться, ведь главы УГКЦ и ПЦУ обсудили реформу церковного календаря. Предстоятели церквей создадут общую рабочую группу по изучению возможного перехода на новый календарь. Священники пришли к выводу, что разногласия между католическим и православным календарями приводят к трудностям перед Рождеством и Пасхой.

Что этому предшествовало