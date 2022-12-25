Община Храма Рождества Пресвятой Богородицы (ПЦУ) одной из первых объявила, что будет праздновать Рождество 25 декабря, как это было несколько десятилетий назад. Церковная община уже подала прошение епископу, чтобы он хлопотал в синоде о разрешении празднования всех праздников по новому календарю.

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В Криворовню съехались тысячи человек

Село Криворовня считается легендарным гуцульским селом в Ивано-Франковской области. Стоит отметить, что коляда из Криворовни внесена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

В этом году на Гуцульскую коляду в Криворовню съехались несколько тысяч человек со всей Украины.

Колядники начинают колядование с благословения в храме, далее обходят с колядой каждый дом в деревне. Заканчивают колядовать на Крещение.

Рождество в Криворовне: смотрите видео

Над селом появилась радуга

В этом году на Гуцульскую коляду выпал дождь. Однако по местным верованиям, это во благо.

Позже в сети опубликовали фото, где над селом пролегла яркая радуга. Такое явление в конце декабря считается очень редким.

Рождественская радуга в Карпатах / Фото Александра Сыча

Участники Гуцульской коляды отмечают, что радуга на Рождество будет означать приход мира и покоя в дома украинцев.

Над селом появилась радуга / Фото Ксю Шевчук

В Криворовне празднуют Рождество / Фото Радио Свобода

Как украинцы празднуют в этом году Рождество