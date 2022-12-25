Громада Храму Різдва Пресвятої Богородиці (ПЦУ) однією з перших оголосила, що святкуватиме Різдво 25 грудня, як це було кілька десятиліть тому. Церковна громада вже подала прохання єпископові, щоб він клопотав у синоді про дозвіл святкування усіх свят за новим календарем.
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До Криворівні з'їхалися тисячі людей
Село Криворівня вважається легендарним гуцульським селом на Івано-Франківщині. Варто зазначити, що коляда з Криворівні внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.
Цьогоріч на Гуцульську коляду до Криворівні з'їхалися кілька тисяч людей з усієї України.
Колядники починають колядування з благословення в храмі, далі обходять з колядою кожну хату в селі. Закінчують колядувати на Водохреща.
Різдво у Криворівні: дивіться відео
Над селом з'явилась веселка
Цьогоріч на Гуцульську коляду випав дощ. Проте за місцевими віруваннями, це на добро.
Пізніше в мережі опублікували фото, де над селом пролягла яскрава веселка. Таке явище наприкінці грудня вважається дуже рідкісним.
Різдвяна веселка в Карпатах / Фото Олександра Сича
Учасники Гуцульської коляди зазначають, що веселка на Різдво означатиме прихід миру та спокою в домівки українців.
Над селом з'явилась веселка / Фото Ксю Шевчук
У Криворівні святкують Різдво / Фото Радіо Свобода
Як українці святкують цьогоріч Різдво
- У мережі опублікували зворушливі й теплі кадри, як герої святкують Різдво. Ворог – безсилий вкрасти свято.
- Українські воїни також поділилися різдвяними світлинами з Бахмута – найгарячішої точки на фронті.
- Напередодні Різдва за Григоріанським календарем Володимир Зеленський привітав українців. Президент наголосив, що у 2022 році Україна зустрічає свято у дуже непростих обставинах.
- Батальйон 67 окремої механізованої бригади поділився зворушливими кадрами з передової та виконав пісню "Щедрик".