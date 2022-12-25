Громада Храму Різдва Пресвятої Богородиці (ПЦУ) однією з перших оголосила, що святкуватиме Різдво 25 грудня, як це було кілька десятиліть тому. Церковна громада вже подала прохання єпископові, щоб він клопотав у синоді про дозвіл святкування усіх свят за новим календарем.

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До Криворівні з'їхалися тисячі людей

Село Криворівня вважається легендарним гуцульським селом на Івано-Франківщині. Варто зазначити, що коляда з Криворівні внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

Цьогоріч на Гуцульську коляду до Криворівні з'їхалися кілька тисяч людей з усієї України.

Колядники починають колядування з благословення в храмі, далі обходять з колядою кожну хату в селі. Закінчують колядувати на Водохреща.

Різдво у Криворівні: дивіться відео

Над селом з'явилась веселка

Цьогоріч на Гуцульську коляду випав дощ. Проте за місцевими віруваннями, це на добро.

Пізніше в мережі опублікували фото, де над селом пролягла яскрава веселка. Таке явище наприкінці грудня вважається дуже рідкісним.

Різдвяна веселка в Карпатах / Фото Олександра Сича

Учасники Гуцульської коляди зазначають, що веселка на Різдво означатиме прихід миру та спокою в домівки українців.

Над селом з'явилась веселка / Фото Ксю Шевчук

У Криворівні святкують Різдво / Фото Радіо Свобода

Як українці святкують цьогоріч Різдво