Розовых очков не было, – министр юстиции о критике закона об олигархах

Закон об олигархах – сейчас один из самых обсуждаемых документов в Украине. Кое-кто уже начал оказывать ему сопротивление.

Никто не сомневался, что реакция будет разной. Об этом в эфире программы "Первые лица" на 24 Канале с Еленой Трибушной рассказал министр юстиции Денис Малюська.

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Малюська: все понимали, что будет сопротивление

По его словам, все понимали, что сопротивление будет большим. Не только во время принятия законопроекта, а еще и пол года, пока закон вступит в силу.

Розовых очков не было ни у кого,

– подчеркнул Малюська.

Он отметил, что проблемы еще будут и это понятно. В частности будут происходить походы в Конституционный Суд, чтобы как-то остановить действие закона.

Атаковать может любой

Также Малюська рассказал , как будут доказывать причастность олигарха к политике. В этом помогут связанные лица народных депутатов.

Почти любой мог бы атаковать проект закона. "Было ожидаемо, что будут бить, мол, это права человека, ограничение свобод. Хотя версия законопроекта, которую зарегистрировали, достаточно мягкая и особо ничьи интересы прямо не нарушает", – сказал министр.

Полное интервью с министром юстиции: смотрите видео

В Украине происходит борьба с законом об олигархах