Ніхто не мав сумнівів, що реакція буде різною. Про це в ефірі програми "Перші особи" на 24 каналі з Оленою Трибушною розповів міністр юстиції Денис Малюська.

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Малюська: Всі розуміли, що буде опір

За його словами, всі розуміли, що опір буде великим. Не тільки під час ухвалення законопроєкту, а ще й пів року, поки закон набуде чинності.

Рожевих окулярів не було ні в кого,

– наголосив Малюська.

Він зауважив, що проблеми ще будуть і це зрозуміло. Зокрема відбуватимуться походи в Конституційний Суд, щоб якось зупинити дію закону.

Відзначимо! Також Малюська розповів, як доводитимуть причетність олігарха до політики. В цьому допоможуть пов'язані особи народних депутатів.

Атакувати може будь-хто

Майже будь-хто міг би атакувати проєкт закону. "Було очікувано, що битимуть, мовляв, це права людини, обмеження свобод. Хоча версія законопроєкту, яку зареєстрували, досить м'яка і особливо нічиї інтереси прямо не порушує", – сказав міністр.

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