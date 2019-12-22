Розслідування вбивства Шеремета: справа в будь-якому випадку закінчиться погано

Щодо вбивства відомого журналіста Павла Шеремета – а точніше щодо версії, яке висунуло офіційне слідство стосовно тих, хто міг це скоїти – вже зараз можна зробити висновок про непереконливі докази причетності підозрюваних, яких звинувачують у тяжкому злочині. Тепер ця справа в будь-якому випадку закінчиться погано – для МВС, для ветерансько-волонтерської спільноти чи для держави в цілому.

У липні 2016 року авто журналіста Павла Шеремета підірвали в центрі столиці за допомогою невідомого вибухового пристрою, який дистанційно здетонував убивця. Тоді про це говорила вся верхівка влади.

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Вони казали, що знайти вбивць і замовників є справою честі, але слідство не змогло вийти на вбивць за "гарячими слідами". Відтоді про Павла найчастіше згадували, певно, рідні, друзі та колеги, а керівництво держави – виключно на роковини його загибелі. Так було до 12 грудня 2019 року.

Що відомо про загибель Павла Шеремета? Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в місті Київ. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

Затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета

Керівництво правоохоронних органів повідомило, що у вбивстві підозрюються п'ятеро осіб. Поліція провела обшуки в одних помешканнях, а в інших вони проводилися навіть під час термінового брифінгу, на якому озвучили прізвища підозрюваних.

Це подружжя добровольців Владислава та Інни Грищенків, і ще троє раніше незасуджених – дитячий хірург та волонтерка Юлія Кузьменко, військовий медик Яна Дугарь і музикант та військовий Андрій Антоненко, він же Riffmaster.

Під час брифінгу, на якому були міністр МВС Арсен Аваков, президент України Володимир Зеленский та генпрокурор Руслан Рябошапка, оприлюднили лише частину доказової бази, яка може свідчити про планування, організацію та безпосереднє здійснення вбивства відомого журналіста.



Арсен Аваков, Володимир Зеленський, Руслан Рябошапка / Колаж 24 каналу

Якщо МВС робить такий крок, як затримання відомих осіб ветеранської і волонтерської спільноти, докази мають бути "залізобетонними".

Що відомо про підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета

Я дуже уважно прослухав все, що було сказано і показано. На тому брифінгу вмикали також аудіозаписи розмов між фігурантами, зокрема і з Іваном Вакуленком. Він же Ваня "Пістолет". Так вже вийшло, що його я знав особисто.



Іван Вакуленко

Позивний "Пістолет" я дав йому ще в 2015 році. На жаль, Іван вирішив самостійно закінчити свій життєвий шлях.

Також я особисто знаю Бучу і Пуму - це позивні подружжя Грищенків. Решту фігурантів я бачив кілька разів, ну а Ріфмастер часто приходив у мій заклад, і ми спілкувалися за кавою.



Подружжя Грищенків

Скажу як є: докази мене не просто не переконали. Весь брифінг правоохоронців викликав у мене обурення і злість.

Докази причетності підозрюваних до вбивства

Та доказова база, з якою нас ознайомили, є дуже опосередкованою. Це свідчить про те, що прямих доказів або немає, або їх засекретили до розгляду справи судом. Але те, що ми бачимо зараз, є дуже слабкими аргументами. Відтак вся ця історія з висуванням слідством версій щодо підозрюваних, є надзвичайно резонансною.

Наголошую, затримали дуже відомих людей серед ветеранів та волонтерів, людей, які мають певний авторитет у нашій спільноті. Їх затримали, не маючи при цьому прямих доказів, і надавши суспільству настільки обмежену кількість інформації, що це створює ще більше питань, ніж було.

Я не вважаю, що участь у бойових діях дає індульгенції і дозвіл на беззаконня. Моє переконання полягає в тому, що участь у бойових діях подвоює відповідальність, адже війна надала певний досвід і навички, застосовувати які можна виключно на війні.

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Всі затримані мають позитивну характеристику, добре відомі у ветерансько-волонтерській спільноті, тобто, правоохоронні органи мають не просто переконати нас у тому, що ці люди винні, а надати переконливі докази.

Крім того, вже після брифінгу журналісти зі Слідство.інфо повідомили, що підозри, оголошені трьом особам – лікарці, волонтерці та музиканту – базуються на експертизі, яка не дає однозначних висновків.



Висновки експертизи щодо ідентифікації Юлії Кузьменко та жінки-кілера / Фото:Слідство.Інфо

Мій запит дуже простий – я хочу справедливості. Як я можу повірити в те, що нам озвучує слідство, якщо немає прямих доказів. Як я маю повірити Печерському суду, який відомий на всю країну своєю "неупередженістю" і "об'єктивністю".

І, зокрема, як я маю повірити нешановному судді Вовку, якого можна охарактеризувати так, як і Печерський суд.



Суддя Сергій Вовк

Як можна повірити Міністерству внутрішніх справ, яке має рівень довіри населення орієнтовно 0.001 відсоток.Насправді, це глухий кут, у який сама себе завела система МВС. Я не уявляю, як вони будуть це вирішувати, адже наша спільнота є дуже обуреною. Брифінг і всі подальші інформаційні події від МВС лише додали питань.

Дивіться брифінг про розслідування справи вбивства Павла Шеремета:

Упередженість українських ЗМІ

Окремо я не міг не звернути увагу на те, як деякі наші ЗМІ висвітлюють цю тему. Вони дозволяють собі розвішувати ярлики, що є неприпустимим.

Наталія Мосейчук

Ведуча "1+1" під час одного з ефірів, присвячених цим подіям, звернулась до президента зі словами: "Вони вже взяли вбивць Павла Шеремета, і залишається лише питання по замовнику".



Наталія Мосейчук

Савік Шустер

Шустер і його "Свобода слова" вийшли в ефір із великим запитанням на екрані "Хто вони, вбивці Павла Шеремета?". В такому випадку, якщо порівнювати програму "Свобода слова" зі справжньою журналістикою, це як порівняти нашу піцу і привокзальний біляш, чи як стейк і хумус.

Насправді мене дуже розлютила така поведінка ЗМІ, адже я впевнений – свобода у розвішуванні подібних ярликів породжує ще більшу несправедливість.

Зустріч у МВС

17 грудня я був на зустрічі у МВС, куди запросили ветеранів, волонтерів, активістів та журналістів. Заступник міністра Антон Геращенко більше двох годин відповідав на питання щодо доказів причетності Кузьменко, Дугарь і Антоненка до вбивства Павла Шеремета.



Антон Геращенко

На жаль, відповіді не дали роз'яснення, а навпаки – породили ще більше запитань. Попереду ще суди, де сторона обвинувачення надаватиме зібрані докази, а захист буде доводити зворотнє.

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На моє переконання, вже зараз можна сказати, що ця справа в будь-якому випадку закінчиться погано – для МВС, для ветерансько-волонтерської спільноти чи для держави в цілому. Оскільки на справедливість, як я бачу зараз, розраховувати не доводиться.