В РПЦ заявили о "приходе Антихриста" в Украину
Как известно, недавно пророссийских попов УПЦ Московского патриархата выдворили из Киево-Печерской лавры. Затупились за своих "коллег" представители "священнического чина" православной церкви враждебного государства. Собственно, они заявили, что "в Украину идет Антихрист".
Только в начале 2023 года Украине удалось вернуть свою духовную независимость и выгнать всех московский попов с территории Лавры в Киеве. Очевидно, это вызвало большую истерику у оккупантов. В частности, член Патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерей Леонид Калинин в эфире одной из российских радиостанций начал взывать о том, что шаги к восстановлению духовной соборности Украины – это якобы зов к приходу Антихриста. Об этом информирует 24 Канал.
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"Мерзота запустения приближается"
По словам сумасшедшего, после изгнания с территории собора московских монахов туда может прийти "гадость запустения". На самом деле неизвестно, что он имел в виду, однако из потока бессмысленных слов попа можно уловить, что хотел он сказать что-то о "культурном упадке несчастной Украины".
Я считаю, что это движение Антихриста. Уже ходи Антихриста по некогда святой земле, в которой столько было святых до сих пор есть. С точки зрения христианской, это полное кощунство. В каком ужасном состоянии находилась Киево-Печерская лавра до того, как туда пришли монахи. Хотя она была музейным объектом, сколько пришлось вывозить оттуда гор мусора, всякого хлама,
– сказал такой себе Леонид Калинин.
Очевидно, его слова не следует воспринимать всерьез, хотя и доля правды у них есть. Собственно, во времена Советского Союза многие украинские святыни были в упадке, однако происходило это при прямом указании Москвы.
На самом деле можно только "поблагодарить" священников УПЦ Московского патриархата, что они выбросили из Лавры хлам, который туда стянули их прямые предшественники. А вместе с тем заодно нужно "коленопреклоненно поблагодарить" московских поп за то, что выбросили себя из этой святыни.
Кирилл также призвал "защищать Лавру"
- К этой теме вспомним, что сам патриарх РПЦ Кирилл вопил о том, что якобы Киево-Печерская Лавра – это колыбель русской цивилизации, пытаясь присвоить Москве то, что принадлежит Киеву.
- Собственно, старый маразматик повторял как мантру сказочку о "трех братских народах", в которую уже, к счастью, практически никто не верит. В то же время, он призвал "защитить собор" от украинцев.