Кирилл входит в круг Путина, – Яковенко рассказал, какое влияние в России имеет РПЦ

Российская православная церковь с начала полномасштабного вторжения одобряет действия российских властей и армии, которая убивает мирных украинцев и захватывает чужие территории. Однако большого влияния на россиян эта структура не имеет.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он считает, что влияние РПЦ или ее главы патриарха Кирилла на население России буквально нулевое.

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На что в России влияет церковь

Впрочем, церковь все же имеет определенное политическое влияние.

Путин прекрасно знает, кто такой Гундяев (Владимир Гундяев – настоящее имя патриарха Кирилла – 24 канал). Это сотрудник КГБ, уже даже не агент, а сотрудник в погонах,

– заметил Яковенко.

Он добавил, что с одной стороны Путин относится к патриарху Кириллу как к своему подчиненному. Но с другой стороны – Гундяев представляет некую иную ветвь власти, с которой диктатор все-таки считается.

Игорь Яковенко рассказал, какое влияние у патриарха Кирилла: смотрите видео

По словам Яковенко, Путин имитирует внешнее уважение к главе церкви как к представителю своеобразной духовной ветви власти, но на самом деле он прекрасно знает ему цену. Гундяев входит в круг президента, хотя и не ближайшего, поэтому определенное влияние он оказывает на него. По крайней мере, Путин делает вид, что считается с ним.

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