В РПЦ призвали Россию захватывать другие страны: возмутительное видео

Анна Богданова из епархии в Екатеринбурге оскандалилась заявлением, что задача России – расширять свои территории. Тем временем "святые" придут на захваченные земли, чтобы молиться.

Богданова – руководитель сектора приходских школ епархиального отдела религиозного образования. Во время выступления женщина заметила, что освоение земель – не самое главное.

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Задача государства – это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ. А задача святого человека – освятить эту землю,

– заявила Богданова.

"Освящение" она характеризовала так: "На эти земли придут православные священники и будут молиться".

Позорное заявление уже прокомментировал протодиакон Андрей Кураев. Он отметил, что этот "феодализм" педагоги будут распространять среди детей.

На территории оккупированного Крыма оккупанты регулярно нарушают право местных жителей на свободное вероисповедание. В частности, в храме Крымской епархии Православной церкви Украины в августе сорвали богослужения.

Скандальное заявление Богдановой: смотрите видео

Действия России на оккупированных территориях