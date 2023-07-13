РПЦ снова готовит тайную передачу Венгрии украинских пленных
РПЦ планирует передать Венгрии украинских пленных. Венгрия снова планирует забрать очередную группу украинских военнопленных без участия и согласования Украины.
Информацию о том, что РПЦ планирует передать Венгрии украинских пленных в комментарии 24 Каналу подтвердил представитель ГУР МО Андрей Юсов.
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Правительство Венгрии едет в России, чтобы обсудить соглашение о пленных
По данным "РБК-Украина" , 8 – 11 августа в Россию, вероятно, приедут представители венгерского правительства, чтобы обсудить очередной раунд передачи украинских военнопленных, имеющих "венгерское происхождение".
Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права,
– рассказал собеседник издания.
Сообщается, что с российской стороны "переговорщиком" будет выступать член синода РПЦ, митрополит волоколамский Антоний (в мире – Антон Юрьевич Севрюк).
Антоний занимает должность главы отдела внешних церковных связей московского патриархата.
У Орбана планируют забрать пленных с венгерскими корнями
По словам собеседника издания, у Венгрии нет списка военнослужащих, которых они хотели бы забрать из российского плена. В то же время, российские спецслужбы занимаются поиском и отбором закарпатцев среди пленных и составлением списка.
До приезда венгерской делегации планируется сформировать группу из 10 – 15 украинских военных.
"Требование венгров – венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Это требование бесспорно – венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине", – рассказал собеседник в спецслужбах.
РПЦ ранее передала Венгрии украинских пленных
- В начале июня Венгрия подтвердила заявление РПЦ о передаче пленных украинцев. Это решение не было согласовано с Украиной.
- СГлава РПЦ Кирилл передал Венгрии по меньшей мере 11 украинских военнопленных. В Офисе Президента Украины действия РПЦ назвали пиаром и попыткой отбелить репутацию.
- Официальный Киев подверг критике действия Венгрии, которая не согласовывала возвращение пленных из Украиной. В ответ вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен цинично сказал, что Украина должна поблагодарить Будапешт.
- Украине удалось вернуть пятерых пленных из Венгрии. В частности, 20 июня представитель МИД Украины Олег Николенко 20 июня сообщил, что посольству Украины в Будапеште во взаимодействии с Координационным штабом удалось вывезти из Венгрии трех украинских военнослужащих.
- 23 июня Олег Николенко рассказал, что из Венгрии вернули еще двоих пленных. Сейчас МИД работает, чтобы вернуть остальных украинцев.