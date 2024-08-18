Сатана сатану видит издалека: в РПЦ назвали наступление ВСУ на Курщине "нападением сатанистов"

В Русской православной церкви назвали операцию ВСУ в Курской области "нападением сатанистов". Там также заявили о создании "духовного штаба" для поддержки российских военных.

Об этом заявил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, возглавляющий ныне военный отдел Московского патриархата. Соответствующее видео опубликовал ряд российских СМИ, передает 24 Канал.

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Русская церковь заявила о "вторжении сатанистов"

Кирилл рассказал, что в Курском кафедральном соборе он и его коллега митрополит Герман провели молебен о победе русских. Они якобы просили святых помочь президенту России Владимиру Путину, министру обороны Андрею Белоусову, военнослужащим и их руководству, представителям всех силовых структур и военным священникам.

К сожалению, нога нацистов, сатанистов зашла и на нашу великую территорию, великой нашей России, в Курской области,

– заявил российский митрополит.

По словам священника, РПЦ в регионе также создала оперативный штаб для поддержки армии.

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К слову, ранее СМИ сообщили, что дроны Великобритании сыграли ключевую роль в наступлении ВСУ на Курскую область. Эту информацию не скрывает британское правительство.