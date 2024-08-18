Про це заявив митрополит Ставропольський і Невинномиський Кіріл, який очолює нині військовий відділ Московського патріархату. Відповідне відео опублікувала низка російських ЗМІ, передає 24 Канал.

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Російська церква заявила про "вторгнення сатаністів"

Кіріл розповів, що в Курському кафедральному соборі він і його колега митрополит Герман провели молебень про перемогу росіян. Вони нібито просили святих допомогти президенту Росії Владіміру Путіну, міністру оборони Андрєю Бєлоусову, військовослужбовцям та їхньому керівництву, представникам усіх силових структур і військовим священникам.

На жаль, нога нацистів, сатаністів зайшла і на нашу велику територію, великої нашої Росії, у Курській області,

– заявив російський митрополит.

За словами священника, РПЦ у регіоні також створила оперативний штаб для підтримки армії.

В РПЦ молилися за перемогу Росії і Путіна: дивіться відео

До слова, раніше ЗМІ повідомили, що дрони Великої Британії відіграли ключову роль у наступі ЗСУ на Курську область. Цю інформацію не приховує британський уряд.