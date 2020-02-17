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      РПЦ созывает "совещание" из-за ПЦУ: кто отказался от участия

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      РПЦ созывает "совещание" из-за Православной церкви Украины / Митрополит Епифаний (Getty images)

      Русская православная церковь решила инициировать "встречу" из-за "украинского вопроса" 26 февраля в Аммане (Иордания). Предстоятель Грузинской церкви Илия II отказался принимать в ней участие.

      Патриарх Илия написал на имя предстоятеля Иерусалимского патриархата Феофила – формального инициатора встречи. Об этом сообщил митрополит Переяславский Александр Драбинко на своей фейсбук-странице.

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      В письме патриарх отмечает, что его участие в "совещании" невозможно из-за отказа ехать в Амман Вселенского патриарха и предстоятелей других православных церквей.

      Кто еще отказался участвовать? Так, Илия II присоединился к предстоятелям Константинопольской, Александрийской, Элладской, Кипрской, Албанской и Украинской церквей, которые отказались от поездки на продвигаемую РПЦ встреча в Аммане относительно "украинского вопроса".

      Участие в совещании в Аммане подтвердили руководители Иерусалимской, Сербской, Чешской и Словацкой, Российской церквей. Польская и Румынская церкви направят делегации на уровне архиереев, а не предстоятелей.

      Что надо знать об этой встрече

      Формально с инициативой провести в Аммане Всеправославный Собор по украинскому вопросу выступил патриарх Иерусалимский Феофил. Такое предложение он озвучил во время визита в Москву.

      Религиоведы считают, что настоящим инициатором такой встречи является РПЦ. Вместе с тем, Феофил только озвучил ее пожелания. Согласно православным канонам, собрать подобный собор может только Вселенский патриарх Варфоломей.

      Как создавали Православную церковь Украины?
      В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский.

      Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. В начале января 2019 года Вселенский партиарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Украины. Православные церкви не спешили с признанием ПЦУ, а первой церковью, которая это сделала стала Элладская православная церковь. Она признала украинскую церковь лишь через 10 месяцев после создания – в октябре 2019 года. Вслед за Греческой церковью ПЦУ признал патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Грузии Религия РПЦ Православная церковь Украины
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