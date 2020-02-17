РПЦ скликає "нараду" через ПЦУ: хто відмовився від участі

Російська православна церква вирішила ініціювати "зустріч" через "українське питання" 26 лютого в Аммані (Йорданія). Предстоятель Грузинської церкви Ілія II відмовився брати у ній участь.

Патріарх Ілія написав на ім’я предстоятеля Єрусалимського патріархату Феофіла – формального ініціатора зустрічі. Про це повідомив митрополит Переяславський Олександр Драбинко на своїй фейсбук-сторінці.

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У листі патріарх наголошує, що його участь в "нараді" неможлива через відмову їхати до Амману Вселенського патріарха та предстоятелів інших православних церков.

Хто ще відмовився брати участь? Так, Ілія II доєднався до предстоятелів Константинопольської, Александрійської, Елладської, Кіпрської, Албанської та Української церков, які відмовилися від поїздки на лобійовану РПЦ зустріч в Аммані щодо "українського питання".

Участь у нараді в Аммані підтвердили очільники Єрусалимської, Сербської, Чеської та Словацької, Російської церков. Польська та Румунська церкви направлять делегації на рівні архієреїв, а не предстоятелів.

Що треба знати про цю зустріч

Формально з ініціативою провести в Аммані Всеправославний собор з українського питання виступив патріарх Єрусалимський Феофіл. Таку пропозицію він озвучив під час візиту в Москву.

Релігієзнавці вважають, що справжнім ініціатором такої зустрічі є РПЦ. Натомість Феофіл лише озвучив її побажання. Згідно з православними канонами, скликати подібний собор може тільки Вселенський патріарх Варфоломій.

Як створювали Православну церкву України?

У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський.



Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. На початку січня 2019 року Вселенський партіарх Варфоломій підписав томос про автокефалію для України. Православні церкви не поспішали з визнанням ПЦУ, а першою церквою, яка це зробила стала Елладська православна церква. Вона визнала українську церкву лише через 10 місяців після створення – у жовтні 2019 року. Слідом за Грецькою церквою ПЦУ визнав патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ.