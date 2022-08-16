Враг не спрячется: как беспилотники RQ-20 Puma выслеживают российских оккупантов на фронте
Современную войну невозможно представить без дронов и беспилотников. Это необходимая техника, с помощью которой военные могут наносить удары по позициям врага, наблюдать за местностью и главное – вести разведку, что помогает обнаруживать противника и не попадаться в его ловушки.
В рамках стратегического партнерства с США Вооруженные Силы Украины получили возможность поработать с RQ-20 Puma. Это легкий БпЛА-разведчик, которого можно запустить прямо с рук – для того, чтобы вылететь, ему даже не нужен ветер.
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Что известно о RQ-20 Puma
Разработкой беспилотника занимались в компании AeroVironment, специализирующейся на таких системах. Эта разработка относительно новая. Первый полет дрон совершил в 2007 году, а в 2008 году уже начали поставки для США. С 2022 года эти дроны показывают себя и в российско-украинской войне и помогают ВСУ эффективно противодействовать оккупантам.
Украинские аэроразведчики уже пользуются RQ-20 Puma / Фото Армия Inform
По состоянию на сегодняшний день, компания AeroVironment изготовила более тысячи таких беспилотников. Ими пользуются не только США, но и Великобритания и почти все члены НАТО.
Стоит такая птичка недешево – цена стартует от 250 тысяч долларов. Но столько стоит заплатить за возможность видеть аж на 5 километров вглубь врага.
К тому же, несмотря на свою технологичность, дрон относительно легкий в ремонте. Производитель уверяет, что большинство запчастей можно починить в полевых условиях за считанные минуты.
Как работает беспилотник
Особенностью RQ-20 Puma является то, что дроном можно не только управлять с помощью специального пульта. Этот беспилотник умеет работать самостоятельно, руководствуясь GPS-навигацией.
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Благодаря тому, что запуск RQ-20 Puma можно осуществить прямо с рук – его можно отправлять на задачу не только с земли, но и с вертолета и даже с кораблей. Современные системы беспилотника позволяют ему ориентироваться в пространстве и беспрепятственно возвращаться на место, откуда производился пуск – главное, чтобы там была станция, передающая сигнал.
Запуск беспилотника: смотрите видео
Подготовить дрон к запуску можно менее чем за 10 минут. Для этого нужно установить станцию и распаковать его из специального транспортного контейнера. К слову, в собранном виде RQ-20 Puma становится меньше на 70%, что значительно упрощает военным его транспортировку.
На что способен БпЛА RQ-20 Puma
На борту RQ-20 Puma есть 4 камеры для наблюдения за ситуацией. Две камеры оптические, а две – инфракрасные, так что спрятаться от его пристальных глаз не получится.
Эта система называется Mantis i45N – двухосная, гидростабилизированная, многосенсорная система, сочетающая в себе обычные и тепловизионные камеры. Каждая из них имеет 6-кратный зум, так что дрон заметит врага и днем, и ночью.
Как выглядит RQ-20 Puma / Фото Avions Legendaires
Технические характеристики RQ-20 Puma:
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длина: 1,4 метра,
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размах крыльев: 2,8 метра,
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взлетная масса: от 5,9 килограмма,
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двигатель: 1 лошадиная сила,
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максимальная скорость: 83 километра в час,
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крейсерская скорость: 37 километра в час,
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радиус действия: 15 километров,
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время в воздухе: 120 минут.
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Важно, что дрон работает тихо, не требует много времени для запуска, а благодаря камерам позволяет увидеть даже самых замаскированных врагов. Именно этим он очень пришелся по душе американским спецназначенцам.
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RQ-20 Puma на вооружении Украины
С тех пор как в начале "нулевых" началась антитеррористическая эра противостояний, эти дроны были отличным решением, помогавшим обнаруживать вражеские ловушки. На войне, в классическом ее понимании, это несколько сложнее. Российские военные, хоть и действуют террористическими методами, но в отличие от террористов используют РЭБ на фронте. А это значительно усложняет процесс аэроразведки для наших защитников.
Несмотря на это с помощью RQ-20 Puma можно закрывать потребности батальонов и даже флота. Тем более что ВСУ уже знакомы с такой системой, ведь RQ-20 Puma создали на базе RQ-11 Raven, который наши воины использовали в зоне АТО/ООС.
Американские беспилотники RQ-20 Puma в Украине: смотрите видео
Украинские военные получили дроны, которые помогут быстро и эффективно находить российских военных и их огневые позиции в рамках стратегического партнерства США и Украины. В сегодняшней войне дроны – это то, в чем очень нуждаются наши воины, ведь часто именно эти устройства становятся глазами защитников. А технологические возможности, которые имеет RQ-20 Puma, гарантируют, что российские оккупанты не скроются от ВСУ ни днем, ни ночью.