Что интересно, в пророссийских пабликах пишут о том, что наиболее точным является “Солнцепёк”, а вот “Чебурашка” значительно уступает ему. Впрочем, уже не впервые Силы обороны поражают дефицитный "Солнцепёк".

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Что известно о РСЗО "Чебурашка"

До полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года эти реактивные системы формально принадлежали так называемому "Первому армейскому корпусу" донецких сепаратистов, и в российской пропаганде системы "Чебурашка" подавались как "кустарное" изделие оккупантов, сделанное на временно оккупированной части Донецкой области. Кроме того, это лишь второе упоминание об оккупантской РСЗО "Чебурашка" за все время полномасштабной войны России против Украины,

– говорится в материале.

В августе 2022 года оккупанты разжились двумя дополнительными системами "Чебурашка". Деталей о количестве не раскрыли, поэтому это дает основания считать, что "Чебурашек" делали буквально в нескольких экземплярах. А еще очень интересно, откуда у россиян ракеты к этой РСЗО.

КНДР может поставляли России ракеты к РСЗО "Чебурашка"

Реактивная система имеет задекларированный калибр 217 миллиметров, но ее фактический показатель больше – 240 миллиметров. Калибр 240 миллиметров редкий для России, он был разве что у системы БМ-24 в 1950-е.

"Можно сомневаться, что на складах армии России до наших дней сохранились соответствующие боеприпасы. Зато можем обратить внимание на то, что в соответствии с The Military Balance 2023, сразу целую линейку РСЗО под калибр 240 миллиметров имеет армия КНДР – те же БМ-24 и системы под индексами M-1985, M-1989 и M-1991", – пишут аналитики.

Характеристики РСЗО "Чебурашка":

количество направляющих – 64 на одной машине;

дальность стрельбы – до 10 километров.

Россия использует ракеты из КНДР против Украины, но есть нюанс

Харьков уже попадал под атаку такими ракетами. Специалистам понадобилось время, чтобы установить тип этих ракет.

А на передовой оккупанты жалуются, что ракеты из КНДР некачественные. Например, они не долетают до цели.