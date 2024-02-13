Що цікаво, в проросійських пабліках пишуть про те, що найбільш точним є "Солнцепьок", а от "Чебурашка" значно поступається йому. Втім, уже не вперше Сили оборони вражають дефіцитний "Солнцепьок".

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Що відомо про РСЗВ "Чебурашка"

До повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року ці реактивні системи формально належали так званому "Першому армійському корпусу" донецьких сепаратистів, і в російській пропаганді системи "Чебурашка" подавались як "кустарний" виріб окупантів, зроблений на тимчасово окупованій частині Донеччини. Крім того, це лише друга згадка про окупантську РСЗВ "Чебурашка" за весь час повномасштабної війни Росії проти України,

– йдеться в матеріалі.

У серпні 2022 року окупанти розжилися двома додатковими системами "Чебурашка". Деталей про кількість не розкрили, тож це дає підстави вважати, що "Чебурашок" робили буквально в кількох екземплярах. А ще дуже цікаво, звідки в росіян ракети до цієї РСЗВ.

КНДР може поставляли Росії ракети до РСЗВ "Чебурашка"

Реактивна система має задекларований калібр 217 міліметрів, але її фактичний показник більший –240 міліметрів. Калібр 240 міліметрів рідкісний для Росії, його мала хіба що система БМ-24 у 1950-ті.

"Можна сумніватись, що на складах армії Росії до наших днів збереглись відповідні боєприпаси. Натомість можемо звернути увагу на те, що відповідно до The Military Balance 2023, одразу цілу лінійку РСЗВ під калібр 240 міліметрів має армія КНДР – ті самі БМ-24 і системи під індексами M-1985 M-1989 та M-1991", – пишуть аналітики.

Характеристики РСЗВ "Чебурашка":

кількість направляючих – 64 на одній машині;

дальність стрільби – до 10 кілометрів.

Росія використовує ракети з КНДР проти України, але є нюанс

Харків уже потрапляв під атаку такими ракетами. Спеціалістам знадобився час, щоб установити тип цих ракет.

А на передовій окупанти скаржаться, що ракети з КНДР неякісні. Наприклад, вони не долітають до цілі.