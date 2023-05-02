Опасность повсюду: в лесу под Киевом обнаружили обломки боеприпасов "Град"

Пиротехники продолжают активно разминировать леса в Киевской области. В ходе обследования Святошинского лесничества служба спасения обнаружила остатки от использованных боеприпасов к установке "Град".

За сутки пиротехники обследовали более половины гектара лесничества в Киевской области. В службе призвали киевлян не посещать лес самостоятельно.

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В лесничестве в Киевской области обнаружили обломки боеприпасов

Киевская служба спасения 1 мая провела осмотр территории Святошинского лесничества Киевской области. В ходе обследования пиротехники обнаружили части от боеприпасов к реактивной системы залпового огня "Град".



Пиротехники обнаружили обломки боеприпаса к РСЗО "Град" / Фото Киевской службы спасения

В течение 1 недели Киевская служба спасения провела обследование 2 гектаров территории в Оболонском и Святошинском районах Киева. Там были обнаружены несколько остатков от использованных реактивных боеприпасов, в том числе небоевая часть снаряда "Град".



Киевская служба спасения проводит осмотры лесничеств / Фото Киевской службы спасения

Ситуация в Киевской области: последние новости

Ночью 1 мая россияне обстреляли Украину ракетами и дронами-камикадзе. К счастью, все цели в Киевской области сбила украинская ПВО.

До этого россияне ночью 28 апреля нанесли очередной массированный удар по нашему государству. В городе Украинка в Киевской области обломки вражеской ракеты попали в многоэтажку.

В Киеве вечером 23 апреля вспыхнул тростник. Огонь охватил более 500 квадратных метров.

В Киеве на период военного положения действует запрет на посещение лесов. Туда нельзя ходить ни пешком, ни с помощью транспорта. В Киевской службе спасения просят отказаться киевлян от походов в лес и зеленые зоны вне жилых массивов. Это ведь все еще опасно!