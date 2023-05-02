За одну добу піротехніки обстежили понад пів гектара лісництва на Київщині. У службі закликали киян не відвідувати ліс самостійно.
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У лісництві на Київщині знайшли уламки боєприпасів
Київська служба порятунку 1 травня провела огляд території Святошинського лісництва, що на Київщині. Під час обстеження, піротехніки виявили частини від боєприпасів до реактивної системи залпового вогню "Град".
Піротехніки знайшли уламки боєприпасу до РСЗВ "Град" / Фото Київської служби порятунку
Загалом протягом 1 тижня Київська служба порятунку провела обстеження 2 гектарів території в Оболонському та Святошинському районах Києва. Там були виявлені кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойова частина снаряда "Град".
Київська служба порятунку проводить огляди лісництв / Фото Київської служби порятунку
Ситуація на Київщині: останні новини
- Вночі 1 травня росіяни обстріляли Україну ракетами та дронами-камікадзе. На щастя, усі цілі на Київщині збила українська ППО.
- До цього росіяни вночі 28 квітня завдали чергового масованого удару по нашій державі. У місті Українка на Київщині уламки ворожої ракети влучили в багатоповерхівку.
- У Києві увечері 23 квітня спалахнув очерет. Вогонь охопив понад 500 квадратних метрів.