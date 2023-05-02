За одну добу піротехніки обстежили понад пів гектара лісництва на Київщині. У службі закликали киян не відвідувати ліс самостійно.

Дивіться також Переобладнав трактор деталями з російських танків: як фермер на Харківщині розміновує поля

У лісництві на Київщині знайшли уламки боєприпасів

Київська служба порятунку 1 травня провела огляд території Святошинського лісництва, що на Київщині. Під час обстеження, піротехніки виявили частини від боєприпасів до реактивної системи залпового вогню "Град".



Піротехніки знайшли уламки боєприпасу до РСЗВ "Град" / Фото Київської служби порятунку

Загалом протягом 1 тижня Київська служба порятунку провела обстеження 2 гектарів території в Оболонському та Святошинському районах Києва. Там були виявлені кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойова частина снаряда "Град".



Київська служба порятунку проводить огляди лісництв / Фото Київської служби порятунку

Зверніть увагу! У Києві на період воєнного стану діє заборона на відвідування лісів. Туди не можна ходити ані пішки, ані за допомогою транспорту. У Київській службі порятунку просять відмовитися киян від походів до лісу та зелених зон поза межами житлових масивів. Адже це все ще небезпечно!

Ситуація на Київщині: останні новини