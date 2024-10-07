"Я видел последствия мощных российских бомбардировок": министр обороны Нидерландов посетил Харьков

Украину в воскресенье, 6 октября, с неанонсированным визитом посетил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Он, в частности, побывал в Харькове, который ежедневно страдает от российских атак.

Политик увидел последствия этих обстрелов собственными глазами. О впечатлениях от увиденного Рубен Брекельманс написал на своей странице в соцсети X.

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Что сказал Брекельманс о поездке в Харьков

Министр обороны Нидерландов поделился кадрами изуродованного обстрелами Харькова, который расположен всего в 40 километрах от российской границы.

Я видел последствия мощных российских бомбардировок. Разрушенные квартиры. Дефицит электроэнергии. Дети ходят в школу в бункерах,

– написал Брекельманс.

Он также добавил, что Украина может защититься от вражеских атак, "держа Россию на большем расстоянии".

Во время своего визита Харькова Брекельманс сообщил, что Нидерланды передали Украине первую партию истребителей F-16. Он пообещал, что остальные из обещанных 24 самолетов будет в Украине уже в ближайшие месяцы, а также объявил об участии его страны в разработке дронов для нашей армии.

Глава минобороны Нидерландов побывал в Харькове / Фото Рубена Брекельманса