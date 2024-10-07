Політик побачив наслідки цих обстрілів на власні очі. Про враження від побаченого Рубен Брекельманс написав на своїй сторінці в соцмережі X.

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Що сказав Брекельманс про поїздку до Харкова

Міністр оборони Нідерландів поділився кадрами понівеченого обстрілами Харкова, який розташований всього за 40 кілометрів від російського кордону.

Я бачив наслідки потужних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах,

– написав Брекельманс.

Він також додав, що Україна може захиститися від ворожих атак, "тримаючи Росію на більшій відстані".

Під час свого візиту Харкова Брекельманс повідомив, що Нідерланди передали Україні першу партію винищувачів F-16. Він пообіцяв, що решта з обіцяних 24 літаків буде в Україні вже найближчими місяцями, а також оголосив про участь його країни у розробці дронів для нашої армії.

Глава міноборони Нідерландів побував у Харкові / Фото Рубена Брекельманса