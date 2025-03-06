Так и есть, – у Путина прокомментировали заявления Рубио о "прокси-войне" между Россией и США

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что российско-украинская война это "прокси-война" между Россией и США, заявив что ей нужно положить конец. В Кремле прокомментировали высказывания американского чиновника.

В частности, заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы, которые процитировали Пескова.

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Песков прокомментировал заявления Рубио о "прокси-войне" между Россией и США

Мы можем и хотим с этим согласиться и мы соглашаемся. Так и есть. Об этом неоднократно говорили мы. И мы говорили, что это конфликт России и коллективного Запада,

– заявил Песков.

По его словам, главной страной коллективного Запада является США, поэтому здесь, как он заявил, "это абсолютно созвучно той позиции, которую неоднократно высказывал Путин и глава российского МИДа".

Песков также высказался относительно состояния российско-американских отношений.

"США на сегодня не являются дружественной для нас страной. США являются страной, с которой мы пытаемся реанимировать и восстановить наши двусторонние отношения", – сказал Песков.

Напомним, что Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио считает, что российско-украинская война это "прокси-война" между Москвой и Вашингтоном. Подробности заявления чиновника, читайте в материале 24 Канала.