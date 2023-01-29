Когда "не въезжают" даже свои: экс-вице-президент России и генерал резко раскритиковал Шойгу
Александр Руцкой назвал войну Кремля в Украине трагедией для России. По словам российского генерала, их войсками руководят некомпетентные люди.
Генерал и эксвицепрезидент России заявил в записи ютуб-канала Kolokol, что российской армией руководят люди, которые сами не служили и посылают других на бессмысленную смерть, информирует 24 Канал.
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Что известно о заявлении Руцкого
75-летний Александр Руцкой раскритиковал Сергея Шойгу. Он сказал, что для того, чтобы проводить такого рода операции, нужно иметь соответствующие вооруженные силы.
Если же вооруженные силы не обладают возможностью проводить оперативно-стратегические наступательные операции, то лучше не лезть, тем более за пределы России.
Он также отметил, что 22 года российскими войсками руководят люди, которые не служили в армии и некомпетентны. По словам Руцкого:
- министр обороны Шойгу в армии не служил и не имеет военного образования;
- 5 его заместителей тоже не служили в армии.
Где они защищают Россию? Ради чего они гибнут? А когда люди гибнут бессмысленно, это уже трагедия,
– заявил российский генерал.
По его словам, пока нельзя назвать ни полка или батальона, где бы не было 200-х или 300-х. Он сказал, что именно эта непродуманность привела к тому, что есть.
Что происходит в российском руководстве
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- Политолог Олег Саакян заявил, что Владимир Путин в затруднительном положении и торгует последним страхом – развала России. Ведь бункерный пытается убедить мир, что готов воевать до последнего россиянина, что Москва будет сопротивляться до конца и победа над ней будет "победой над пепелищем".